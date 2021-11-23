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    12:07, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане пройдут выборы главы Республиканской коллегии адвокатов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 ноября т.г. в Нур-Султане состоятся выборы председателя Республиканской коллегии адвокатов, в связи с чем в столицу ожидается приезд около 120 делегатов из 17 областных коллегий адвокатов. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Выборную кампанию развернули 9 известных и опытнейших адвокатов из коллегий г.г.Нур-Султан, Алматы, Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей.

    В числе других свою кандидатуру выдвинула и адвокат Акмолинской коллегии Ардак Батиева. Она собщила, что в эту пятницу в столице пройдут выборы на пост главы Республиканской коллегии адвокатов. Данное мероприятие еще и значимо тем, что летом этого года приняты изменения в Закон РК «Об адвокатской деятельности», которые в определенной степени усилили позиции адвокатуры в судебном процессе.

    По мнению А.Батиевой, наличие большого количества кандидатур на руководящий пост в РКА говорит, что многие адвокаты намерены использовать свой опыт, познания в этой сфере для повышения качества оказываемых услуг, а также повышения статуса адвоката.

    С учетом смягчения карантинных мер, выборы пройдут в режиме офлайн в гостинично-ресторанном комплексе «Жумбактас» путем тайного голосования всех делегатов из региональных коллегий. В целях обеспечения объективности выборного процесса от каждого кандидата в председатели РКА примут участие по 3 независимых наблюдателя.

    В предвыборной программе А.Батиева указала, что намерена поднять статус адвокатуры на более качественный уровень в республике и рассмотреть вопрос о повышении квалификации новых адвокатов путем возможного создания Центра по повышению квалификации и переквалификации адвокатов.

    Кроме того, А.Батиева отметила, что не менее важно, чтобы адвокаты могли повышать знание государственного языка и обеспечивать оказание услуг на любом уровне, в т.ч. с использованием иностранных языков.

    С учетом реализации Послания Главы государства о необходимости вхождения Казахстана в число 30-ти развитых стран, казахстанские адвокаты должны соответствовать международным стандартам и владеть иностранными языками для оказания профессиональной юридической помощи.



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