В Нур-Султане пройдут соревнования по ползанию среди малышей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане пройдут соревнование по ползанию среди малышей. К участию допускают ползающих детей в возрасте от 6 до 18 месяцев, передает Елорда Инфо.

«Конкурс проводится в поддержку молодых семей и с целью организации их досуга. В Нур-Султане конкурс организовывается впервые. Он уже проводился в Алматы, Караганде, Шымкенте. На сегодня зарегистрировались около 200 родителей со своими малышами. Думаю, в последние дни будет еще наплыв желающих. Один из родителей будет сопровождать своего ребенка во время забега. Поскольку дети могут отвлекаться и остановиться прямо перед финишем», - сообщила организатор детского забега Гульнар Кунанбаева.

Победитель соревнований станет обладателем годового запаса подгузников, за второе место вручат полугодовой запас, а за третье – трехмесячный.

«Также предусмотрены поощрительные призы – подгузники, детские средства гигиены, в общем, все для детей. Соревнования пройдут 23 ноября в СК «Алатау». Регистрация участников начнется с 10:00, сам конкурс стартует в 12:00», - добавила организатор.

По условиям конкурса, в соревновании могут участвовать только ползающие дети в возрасте от 6 до 18 месяцев.