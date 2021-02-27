В Нур-Султане пройдет теннисный турнир с призовым фондом в $156 тысяч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завтра в Нур-Султане стартует международный турнир по теннису серии ATP Challenger Tour «FORTE CHALLENGER 125», передает МИА «Казинформ».

«С 28 февраля по 7 марта 2021 года в г.Нур-Султан состоится международный турнир по теннису серии ATP Challenger Tour «FORTE CHALLENGER 125». Общий призовой фонд - 156 240 долларов США. Первые сеяные турнира корейский теннисист Квон Сун-ву и финский теннисист, полуфиналист ATP250 Astana Open Эмиль Руусувуори», - сообщила в Instagram Казахстанская федерация тенниса.

Как отметили в КФТ, учитывая повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении соревнований, также, как и на «FORTE CHALLENGER 100», турнир пройдет без допуска зрителей в рамках строгого протокола.

Трансляции всех матчей в прямом эфире одновременно с двух кортов можно будет смотреть на сайте www.ktf.kz.