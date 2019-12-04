В Нур-Султане пройдет первый Евразийский форум, посвященный правам человека
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 декабря 2019 года Академия правосудия при Верховном суде Республики Казахстан при поддержке Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Казахстане проводит I Евразийский форум на тему «Права человека и судебная власть современного Казахстана: тенденции и перспективы».
Мероприятие в таком формате проводится впервые. В работе форума примут участие представители Администрации Президента, Парламента, Правительства, Верховного суда, Конституционного совета, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Уполномоченного по правам человека, известных правозащитных организаций страны, а также ученые высших учебных заведений.
В рамках Форума планируется работа двух дискуссионных секций:
Секция 1.
Современный мир и права человека
- глобализация, цивилизация и права человека
- права человека через призму евразийства
- права человека и правовая культура
- права человека в эпоху межцивилизационных конфликтов
Секция 2.
Судебная власть Республики Казахстан – гарантированная защита прав человека и гражданина
- право на доступ к правосудию
- право на справедливое судебное разбирательство
- принцип верховенства права – восхождение правосудия к праву
- справедливое правосудие как основа доверия общества
- современные технологии и трансформация правосудия
Время проведения: 6 декабря 2019 г., 10:00 ч.
Место проведения: г. Нур-Султан, Конференц-зал отеля «Hilton Garden Inn
Astana» (просп. Кабанбай Батыра, 15)
- Казахстанские правоведы провели встречи с азербайджанскими коллегами
- Алик Шпекбаев посетил фронт-офисы суда и полиции в Акмолинской области
- На 21 год лишения свободы осудили мужчину за убийство женщины и ребенка в СКО
- Иски в суд по некачественному ремонту дорог готовят в СКО
- Пожизненное заключение получил обвиняемый в изнасиловании и убийстве девочки в Каратау
- Убийство супруги из ревности: к 11 годам приговорили столичного жителя
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана