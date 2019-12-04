В Нур-Султане пройдет первый Евразийский форум, посвященный правам человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 декабря 2019 года Академия правосудия при Верховном суде Республики Казахстан при поддержке Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Казахстане проводит I Евразийский форум на тему «Права человека и судебная власть современного Казахстана: тенденции и перспективы».

Мероприятие в таком формате проводится впервые. В работе форума примут участие представители Администрации Президента, Парламента, Правительства, Верховного суда, Конституционного совета, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Уполномоченного по правам человека, известных правозащитных организаций страны, а также ученые высших учебных заведений.

В рамках Форума планируется работа двух дискуссионных секций:

Секция 1.

Современный мир и права человека

- глобализация, цивилизация и права человека

- права человека через призму евразийства

- права человека и правовая культура

- права человека в эпоху межцивилизационных конфликтов

Секция 2.

Судебная власть Республики Казахстан – гарантированная защита прав человека и гражданина

- право на доступ к правосудию

- право на справедливое судебное разбирательство

- принцип верховенства права – восхождение правосудия к праву

- справедливое правосудие как основа доверия общества

- современные технологии и трансформация правосудия

Время проведения: 6 декабря 2019 г., 10:00 ч.

Место проведения: г. Нур-Султан, Конференц-зал отеля «Hilton Garden Inn

Astana» (просп. Кабанбай Батыра, 15)