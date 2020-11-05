В Нур-Султане пройдет IV медианеделя «Astanа Media Week»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11-13 ноября 2020 года в дистанционном режиме состоится IV медианеделя Astana Media Week, организованная Министерством информации и общественного развития РК при участии «Қазмедиа Орталығы». Об этом передает МИА «Казинформ».

«Основная цель мероприятия – развитие отечественной медиасферы и продвижение деловых отношений в индустрии на региональном и международном уровне. Традиционно вот уже четвертый год медианеделя собирает ведущих экспертов из разных уголков мира и рассматривает актуальные темы. В этом году организаторы сфокусированы на путях построения работы медиа в будущем», - сообщила в Telegram пресс-служба МИОР.

По информации ведомства, центральными темами Astana Media Week будут глобальные тренды потребления медиаконтента, пандемия и кризис доверия к СМИ, работа редакций в новых условиях, мультиплатформенность, новые лидеры медиапространства.