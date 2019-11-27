В Нур-Султане проводится книжная выставка «Елін сүйген Елбасы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ко Дню Первого Президента в читальном зале столичной массовой библиотеки №5 проходит книжная выставка «Елін сүйген Елбасы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Цель выставки- донести до читателей и молодого поколения политику, проводимую Первым Президентом в период становления и развития независимого Казахстана, его деловые способности, труд на посту Главы государства, ориентированный на светлое будущее.

Выставка состоит из двух частей. Первая часть называется «Н.Ә. Назарбаевтың жастық шағы»(Детство Н.А.Назарбаева). Здесь представлены художественные иллюстрированные издания «Жануя», «Н.А.Назарбаев с матерью, отцом, и время работы» и другие работы, рассказывающие о детстве Первого Президента. Во втором разделе, именуемом «Н.Ә.Назарбаевтың саяси қызметі»(Политическая деятельность Н.А.Назарбаева), гости могут увидеть экспонаты, рассказывающие о политической жизни Нурсултана Назарбаева, начавшейся с конца 60 - х годов.





По словам организаторов, выставка оказала положительное влияние на молодежь. Они побывали на выставке и взяли почитать книги, написанные Елбасы.

Вместе с тем, в библиотеке школы-лицея № 48 также организована книжная выставка, посвященная Дню Первого Президента. На стеллажах представлены книги и журналы о семье, юности Нурсултана Назарбаева, о его нелегком труде на пути Лидера Нации.

Напомним, 29 ноября в школе-гимназии №86 проведут книжную выставку «Қазақ халқының көшбасшысы-Елбасы», а в школе-лицее №37 - «Елбасының елеулі еңбектерінен...».