В Нур-Султане проводится дезинсекция против комаров, мошек и других насекомых

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе продолжаются дезинсекционные работы против комаров, мошек и других насекомых. Начался третий тур дезинсекционных обработок, который направлен на тщательную обработку мелководных водоемов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата. города

Напомним, что в 2020 году увеличены территории охвата дезинсекционных работ. Так, на 20% увеличен план обработки территорий от комаров и на 25% обработки водоемов. Против комаров уже обработано свыше 230 миллионов квадратных метров.

В работе задействованы специалисты-энтомологи и дезинсекторы. Работы проводятся как роторными опрыскивателями, так и машинами. Дезинсекция ведется в две смены.

Работа дезинфекторов направлена не на полное истребление, а на уменьшение количества комаров.

Также важным аспектом для эффективной борьбы с комарами является обработка территорий школ, детских садов, объектов здравоохранения, торговых домов и т.д. Работы будут вестись в течение всего летнего сезона.

Также сообщалось, сколько денег выделяют в столице на обработку против комаров.