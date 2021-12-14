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В Нур-Султане провели республиканский айтыс «Тәуелсіздік қасиетім, қастерлім!»

14 Декабря 2021 00:41
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В Нур-Султане провели республиканский айтыс «Тәуелсіздік қасиетім, қастерлім!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в Центральном концертном зале «Qazaqstan» Министерством культуры и спорта РК был организован финал республиканского айтыса акынов «Тәуелсіздік қасиетім, қастерлім!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Айтыс - золотая сокровищница казахской духовности, культурное наследие, которое передается через века, от отца к ребенку. Чтобы пропагандировать это сакральное наследие и способствовать оттачиванию мастерства нашей талантливой молодежи, Министерством культуры и спорта Республики Казахстан был проведен республиканский айтыс акынов.

В Центральном концертном зале «Qazaqstan» прошел первый день айтыса акынов. Председательствовал в коллегии жюри выдающийся деятель искусств, педагог, народный артист Казахстана и СССР, обладатель орденов «Қазақстанның Еңбек Ері», «Отан», «Құрмет» Асанали Ашимов. Также в состав жюри вошли народная поэтесса Казахстана Асия Беркенова, трехкратных обладатель «Золотой домбры» Мухтар Ниязов, поэт-айтыскер, Заслуженный деятель Казахстана Аманжол Альтаев и другие деятели искусства, общественные деятели. Из 22 акынов в финал вышли 12 участников.

В финале выступили Бекарыс Шойбеков, Рустем Кайыртайулы, Жансая Мусина, Еркебулан Кайназаров, Жигер Бокен, Рауан Кайдаров, Калижан Билдашов, Бауыржан Ширмединулы, Толеген Жаманов, Нурзат Қару, Мейрбек Султанхан.

Так, по решению жюри ни один из поэтов не остался без призов в праздничном айтысе. Поощрительными призами наградили Аргынбека Калбаева, Толегена Жаманова, Бауыржана Ширмедина, Нурзата Кару, Рауана Кайдарова, Калижана Бирдаш. Специальный приз, присужденный по предложению председателя жюри Асанали Ашимова, был вручен Жигеру Бокен. Третье место заслужили два поэта - Рустем Каиртай и Жансая Мусина. Второе место занял Мейрбек Султанхан. Первое место и нагрудный знак «Айтыстың ақтаңгері» завоевал Еркебулан Кайназаров.

А главного приза – «Золотой домбры» и автомобиля от акимата - в этом году решением жюри удостоен Бекарыс Шойбеков.



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#Нур-Султан   #Культура   #Рухани жаңғыру   #30 лет Независимости  
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