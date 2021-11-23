РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:10, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане проведут проверку системы оповещения

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 ноября в 09 часов 55минут будет проведена проверка системы оповещения города Нур-Султана с запуском электросирен, сиренно-речевых устройств и перехватом телерадиовещания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    Для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!». Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и т.д.) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.

    «Уважаемые жители и гости города, департамент по ЧС г. Нур-Султана просит жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам», - добавили в ДЧС.


    Теги:
    МЧС Астана Общество Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:09
    Предотвратить разрушение городища Туймекент в Жамбылской области призывает эксперт
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!