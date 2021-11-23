В Нур-Султане проведут проверку системы оповещения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 ноября в 09 часов 55минут будет проведена проверка системы оповещения города Нур-Султана с запуском электросирен, сиренно-речевых устройств и перехватом телерадиовещания. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!». Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и т.д.) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.

«Уважаемые жители и гости города, департамент по ЧС г. Нур-Султана просит жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам», - добавили в ДЧС.

