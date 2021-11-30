В Нур-Султане проведут операцию по пересадке роговицы глаза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с 30 ноября по 3 декабря ведущие известные специалисты проводят казахстанским врачам мастер-класс на тему «Современные аспекты кератопластики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В течение четырех дней наши специалисты в области офтальмологии будут обучаться инновационным методам операции по пересадке роговицы. Данное мероприятие впервые проходит на базе городских медицинских организаций.

Сегодня состоялось официальное открытие международной конференции при участии представителей Министерства здравоохранения РК, Управления общественного здравоохранения города, а также гостей из-за рубежа (компания LEITR, Тампа, Флорида, США), в том числе американских офтальмохирургов.

Глава Горздрава Тимур Муратов поприветствовал организаторов и участников конференции, отметив важность проведения такого мероприятия на базе столичных клиник.

«Каждое заболевание глаз требует специфического и своевременного лечения. Существует целый ряд эффективных мер вмешательства, охватывающих укрепление здоровья, профилактику, лечение и реабилитацию. Я надеюсь, что благодаря сегодняшней конференции совместные усилия по восстановлению программы кератопластики позволят нашим врачам повысить свои навыки в этой области, стать еще более квалифицированными, востребованными и вносить свою лепту в решение этой проблемы», - заявил Тимур Муратов.

Основной целью проведения мастер-класса является повышение квалификации казахстанских врачей.

В рамках мероприятия будет выполнена операция по пересадке роговицы, являющейся единственным методом восстановления зрения пациентам с роговичной слепотой. То есть данное хирургическое вмешательство является внедрением инновационного метода в лечебную практику.

Мастер-класс с симпозиумом проведут руководитель Клинического и Инновационного Развития LEITR г-н Эрик Абдуллаев, MD, MBA, CEBT совместно с Медицинским директором LEITR г-ном Бенджамином Ламбрайтом, MD.