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В Нур-Султане прошло собрание «Совета отцов столицы»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В собрании «Совета отцов столицы» приняли участие свыше 80 представителей организаций образования города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Во все времена велико и ничем не заменимо место отца в семье. Отец является для детей источником познаний о мире, труде, технике. В рамках реализации программы «Рухани Жангыру» у нас стартует проект «Совет отцов столицы», который направлен на повышение роли отца в социуме, вовлечение активных отцов в разъяснительную работу и участие в социально-значимых мероприятиях города. Советы отцов сформированы и ведут свою деятельность во всех школах, где они в свою очередь уделяют большое внимание вопросам социальной защиты семей, профилактической работе»,- сказал директор дворца школьников им М.Утемисова Вадим Моторин.
По словам В.Моторина, эти мероприятия направлены на гармонизацию отношений «отец-ребенок», на осознание значимости отцовской роли в воспитании детей, на создание и сохранение безопасной среды для ребенка, сохранение и укрепление института семьи и семейных ценностей.
В ходе собрания «Совета отцов столицы» были названы отличившиеся в разных сферах жизни активные папы города: «Папа-продюсер» – Хан Леони, «Папа-защитник Родины» - Чингиз Каиржанов, «Папа-шоумен» - Данияр Джумадилов, «Папа-актер» - Галым Махамбетов.
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