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В Нур-Султане прошло шествие «Батырларға тағзым»

9 Мая 2019 17:15 336
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В Нур-Султане прошло шествие «Батырларға тағзым»

 НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошло шествие «Батырларға тағзым», передает официальный сайт столичного акимата.

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В Нур-Султане прошло шествие «Батырларға тағзым» 

Шествие началось на площади у монумента «Қазақ елі» и прошло по проспекту Тәуелсіздік до площади «Отан қорғаушылар».
В Нур-Султане прошло шествие «Батырларға тағзым» 

В акции приняли участие не только жители города, но и соседних регионов, в том числе из Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Костаная, Степногорска, а также из Алматы. Приехали люди также из-за рубежа.
В Нур-Султане прошло шествие «Батырларға тағзым» 
В Нур-Султане прошло шествие «Батырларға тағзым» 

В целях обеспечения безопасности было организовано 15 групп, чтобы люди, принимающие участие в шествии, могли поочередно подходить к монументу «Отан қорғаушылар» для возложения цветов.
В Нур-Султане прошло шествие «Батырларға тағзым»  
В Нур-Султане прошло шествие «Батырларға тағзым» 
В Нур-Султане прошло шествие «Батырларға тағзым» 

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Ключевые слова: Нур-Султан, ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА,
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