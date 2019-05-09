В Нур-Султане прошло шествие «Батырларға тағзым»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошло шествие «Батырларға тағзым», передает официальный сайт столичного акимата.

Потомки ветеранов Второй мировой войны с портретами родственников - и тех, кто погиб на полях сражений, и тех, кто вернулся на родину живым и восстанавливал страну - почтили память героев.



Шествие началось на площади у монумента «Қазақ елі» и прошло по проспекту Тәуелсіздік до площади «Отан қорғаушылар».



В акции приняли участие не только жители города, но и соседних регионов, в том числе из Караганды, Кокшетау, Павлодара, Петропавловска, Костаная, Степногорска, а также из Алматы. Приехали люди также из-за рубежа.





В целях обеспечения безопасности было организовано 15 групп, чтобы люди, принимающие участие в шествии, могли поочередно подходить к монументу «Отан қорғаушылар» для возложения цветов.





