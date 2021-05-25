В Нур-Султане прошли республиканские соревнования по национальному конному спорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане прошли республиканские соревнования по конному спорту, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Соревнования проводились в соответствии с графиком конных соревнований, утвержденным республиканским общественным объединением «Казахстанская организация конников и наездников» по согласованию с Министерством культуры и спорта, Министерством сельского хозяйства и акиматом города Нур-Султана.

«Сегодняшнее мероприятие по национальному конному спорту приурочено к 30-летию Независимости. Хочу выразить благодарность всем организаторам. Пусть будут и дальше развиваться такие национальные виды спорта. Министерство культуры и спорта всегда поддерживает спортивные соревнования. Сегодня в соревнованиях принимают участие около 70 всадников с разных регионов. Желаю всем участникам удачи!» – сказал председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев.

На данном мероприятии был проведен допинг-контроль для тестирования участников спортивных соревнований с соблюдением требований стандарта ветеринарного регламента. Для получения допинг-контрольных тестов у лошадей создана специальная комиссия.

«Казахстанская организация конников и наездников» является специальной организацией, прошедшей государственную регистрацию 20 декабря 2018 года. Основная цель ее деятельности – проведение соревнований не только в степи, но и на ипподромах во всех населенных пунктах, в том числе и в городах.

Отметим, что республиканские соревнования прошли с соблюдением санитарных требований.