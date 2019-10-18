В Нур-Султане прошла первая сессия по развитию Института семейных ценностей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялась первая сессия «Развитие Института семьи: Общество. Бизнес. Государство» совместно с Академией государственного управления при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе первой сессии основатель Института развития семейных ценностей «Danalyq» Дулат Абильдин сообщил, что около месяца назад после нескольких трагических случаев было принято решение о реализации Института семейных ценностей.

«В одной семье супруг довел жену до самоубийства, и маленькие дети остались без матери. Во второй, казалось бы, благополучной семье ребенок также свел счеты с жизнью. И все до сих пор не могут найти этому объяснения. В третьей семье женщина хотела покончить жизнь самоубийством, пока мы не оказали ей помощь. С этого момента институт объединил специалистов из разных областей для решения таких сложных проблем», - рассказал Дулат Абильдин.

По его словам, в Институте работают более 30 опытных преподавателей, психологов и других специалистов, которые предоставляют бесплатные услуги нуждающимся в помощи семьям.

Институт предлагает 11 уникальных направлений: раскрытие талантов детей, здоровье, гармоничные отношения, эмоциональное развитие, мужественность, женственность, молодая семья, молодые родители, преемственность поколений, супружеский диалог, разведенные родители.

В ходе обсуждения экспертами определены критические социальные проблемы общества: статистика суицидов, рост численности разводов, отсутствие коммуникации внутри семьи.

Во время коуч-сессии ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Ерлан Абил подчеркнул, что связывает большие надежды с новым проектом.

«Семья - это ячейка общества. Мы не должны об этом забывать. Поэтому сегодня мы принимаем решение о том, какие меры могут быть приняты для уменьшения таких фактов, как самоубийство или насилие в быту. Я думаю, что это событие станет хорошей площадкой, которая укрепит связь между государством, бизнесом и обществом»,- добавил Ерлан Абил.