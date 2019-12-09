В Нур-Султане прошел республиканский форум «Jastar Sinergiiasy»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане прошел республиканский форум «Jastar Sinergiiasy» с участием министра информации и общественного развития РК Даурена Абаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если не произойдут изменения во всех сферах, особенно в сфере технологий, мы не сможем быть конкурентоспособными. Это особенно касается вас, молодых. Поэтому, государство организует такие форумы, принимает программы. Это базовый фундамент, остальное в ваших руках. Казахстанская молодежь самая талантливая, способная, ее ждет большое будущее», – сказал Д.Абаев на церемонии открытия форума.

За 4 месяца на образовательной платформе www.jastarsinergiіasy.kz около 2 тысяч человек прошли обучение по веб-дизайну, кибербезопасности, оказанию онлайн-услуг, smartcity, привлечению инвесторов и созданию сайтов. После этого учащиеся представили свои проекты в 17 регионах республики на аллее ІТ-проектов. Из всех регионов поступило более 350 проектов.

Отметим, в рамках форума представили свои работы более 60 финалистов проекта, стартовавшего в мае текущего года. Цель проекта – развитие ІТ-направления в стране путем обучения молодежи по специальности «информационные технологии».