В Нур-Султане прошел отборочный турнир Всемирных игр по киберспорту WESG-2019

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крупнейший киберспортивный турнир World Electronic Sports Games - 2019: Kazakhstan по четырем дисциплинам «Counter-Strike: Global Offensive», «Dota 2», «StarCraft II» и «Pro Evolution Soccer 2020» прошел в столичном Дворце единоборств и собрал свыше двух тысяч зрителей, сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации киберспорта QCF.

Крупнейший киберспортивный турнир страны прошел при поддержке генерального партнера АО «Самрұқ Қазына», Министерства культуры и спорта РК, акимата города Нур-Султана, АО «Казахтелеком» и Ассоциации боевых искусств РК.

«Киберспорт сейчас набирает обороты. Мы посмотрели, возраст спортсменов от 14 до 25 лет. Сегодня миллионы зрителей поддерживают киберспорт. Это мировой тренд. Хочу поздравить вас с этим знаменательным событием и пожелать удачи» - обратился к участникам WESG-2019: Kazakhstan аким столицы Алтай Кульгинов.

Президент Казахстанской федерации киберспорта Куанышбек Есекеев поблагодарил зрителей за проявленный интерес и высокую активность.

«В Казахстане за короткое время сформирована культура болельщиков, масштабные зрелищные мероприятия проводятся с учетом мировых стандартов, работа по развитию спортсменов, команд и вида спорта организована системно и в скором времени приведет к тому, что наша страна станет полноправным участником мировых киберспортивных событий и новой индустрии», - отметил президент QCF Куанышбек Есекеев.





В дисциплине «Counter-Strike: Global Offensive» в матче за первое место встретились команды Winstrike Team и Syman Gaming. Отметим, что в составе Winstrike Team выступил казахстанский чемпион мира 2017 года Абай «Hobbit» Хасенов. Однако это не помогло им добиться успеха в противостоянии и победу со счетом 2:0 одержала команда Syman Gaming





В матче по дисциплине «StarCraft II» Антон «AntonyZerg» Рудь выиграл Владимира «upakowka» Деркульского со счетом 3:1. В турнире на футбольном симуляторе «Pro Evolution Soccer 2020» встретились финалисты Абылайхан «RedCard» Ахметов и Жанжігіт «Kubahan85» Көбекші. Победу в финале праздновал Ахметов - 3:0.

По результатам финальной игры по «Dota 2» команда «DropDead» одолела соперников из «Khan» со счетом 2:1.

Победителям национального отборочного этапа WESG-2019: Kazakhstan предстоит представлять Казахстан на Центрально-Азиатском турнире World Electronic Sports Games, который пройдет в ноябре в Алматы. После Центрально-Азиатского этапа участникам предстоит борьба за звание лучших на Международном чемпионате по киберспорту WESG-2020 в Китае. Отметим, что данный турнир является одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий в глобальном киберспорте организуемый компанией Alisports - спортивным подразделением корпорации Alibaba.





Полный состав команд-участниц финальных поединков

Counter-Strike: Global Offensive:

Winstrike Team — Абай «Hobbit» Хасенов, Айдын «Krizzen» Турлыбеков, Виктор «Lack1» Болдырев, Владислав «Bondik» Нечипорчук, Алексей «El1an» Гусев. Тренер - Иван «Johnta» Шевцов.

Syman Gaming — Санжар «NeaLaN» Исхаков, Рамазан «Ramz1k» Башизов, Аман «icem4nf» Сейткалиев, Николя «Keoz» Джус, Илья «Perfecto» Залуцкий.

Тренер: Асет «Solaar» Сембиев

Dota 2:

DropDead — Ернар «Mantis» Уразбаев, Дулат «goddam» Сейдимомын, Вадим «Sedoy» Мусорин, Артем «USHUSHUSH» Гурьев, Арман «Malady» Оразбаев.

Khan — Даниял «yamich» Лазебный, Найрман «Hannah» Жакитжанов, Абдумалик «Malik» Сайлау, Алимжан «Watson» Исламбеков, Владислав «BLACKARXANGEL» Иващенко.

Тренер: Данияр «Lucky» Касенбаев

StarCraft II:

Владимир «Upakowka» Декрульский

Антон «AntonyZerg» Рудь

PES2020:

Абылайхан «RedCard» Ахметов

Жанжігіт «Kubahan85» Көбекші



