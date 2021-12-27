В Нур-Султане прошел фестиваль скандинавской ходьбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фестивалем скандинавской ходьбы закрыли первый сезон проекта «Доступный спорт» в столице. Соревнования проводились на городской лыжероллерной трассе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В течение октября, ноября и декабря жителям столицы были предложены 11 видов спорта для бесплатных тренировок. В проекте приняли участие тренеры высшей категории, мастера спорта, квалифицированные инструкторы.

«В соответствии с Посланием Президента страны Касым-Жомарта Токаева в целях развития массового спорта при поддержке акимата города Нур-Султан и по инициативе Управления физической культуры и спорта был запущен проект «Доступный спорт». В октябре, ноябре, декабре во всех парках города Нур-Султан, а также в зимнее время на 40 территориях города более 5000 человек занимались 11 видами спорта в рамках проекта «Доступный спорт». В сегодняшнем скандинавском забеге принимают участие около 200 юных спортсменов и ветеранов спорта», - рассказал заместитель руководителя городской дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Ержигит Осербай.

Занятия велись в течение октября в парках и скверах столицы, а с наступлением холодов все тренировки были перенесены в тренировочные центры города. Любой горожанин имел возможность тренироваться 3 раза в неделю. Занятия проходили в дворовых клубах, спортивных центрах и дворцах спорта, в том числе на легкоатлетической арене «QAZAQSTAN», во дворце Независимости и на ледовой арене «Алау».

Проект стал популярным среди жителей столицы. За 3 месяца охвачено более 20 тысяч жителей. Благодаря поддержке акимата города Нур-Султан все занятия для горожан были проведены бесплатно.

«Я пенсионер. Уже три месяца я занимаюсь скандинавской ходьбой. Выражаем огромную благодарность акимату, нашему тренеру Гульзипе Кумырагазиевне. Нам бесплатно дали палочки. Тренируемся каждый день. Это очень полезно для здоровья. Хорошо влияет на кровообращение. Спасибо!» - сказала жительница города Есгуль Калиева.

Напомним, согласно реализации поручений Главы государства, данных в Послании народу Казахстана, в столице запущен проект «Доступный спорт», в рамках которого жители столицы приняли участие в тренировках по 11 видам спорта на открытом воздухе, на крытых площадках. Практически все занятия проводились бесплатно с квалифицированными тренерами.

Планируется, что данный проект продолжит свою работу и в 2022 году.