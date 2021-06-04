В Нур-Султане прохожие скупали на улице краденые из магазинов продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержаны парень и девушка, совершавшие кражи из столичных магазинов и сбывавшие краденое на улицах прохожим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

В ходе расследования установлено, что 26-летний задержанный, находясь в супермаркете, похитил продукты. Воспользовавшись отвлеченностью продавца, мужчина покинул магазин с украденными продуктами на общую сумму около 50 тысяч тенге, а затем продал прохожим на улице.

Кроме того, на следующий день, посетив очередной магазин, молодой человек украл конструктор стоимостью 15 тысяч тенге. Задержанный сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленник дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

Также сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 19-летняя девушка. Выяснилось, что она ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Проживая в столице, подозреваемая посещает магазины и совершает кражи. Так, находясь в продуктовом магазине, она совершила кражу 20 банок тушенки. Сложив краденое в сумку, девушка беспрепятственно покинула магазин, а затем продала тушенку прохожим на улице.

Задержанная полицейскими девушка дала признательные показания. Устанавливается причастность подозреваемой к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

«В последнее время наиболее популярными для кражи в продуктовых магазинах являются тушенка и кофе в банках, а также шоколад и «химия». Их легче продать с рук прохожим на улицах по сходной цене», - сообщили в департаменте полиции.