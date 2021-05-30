В Нур-Султане проходят соревнования среди юных спасателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султан проводит городские соревнования среди юных спасателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии, приуроченном к Международному дню защиты детей и 30-летию Независимости Казахстана, приняли участие 90 столичных школьников.

«Сегодня у нас проходят соревнования юных спасателей. По их итогам отберем сильнейших, сделаем сборную команду и начнем подготовку к чемпионату республики, который пройдет в Кокшетау. В соревнованиях с каждого района столицы участвуют по четыре школы. Также сегодня мы проводим несколько таких же акций, посвященных безопасности на воде, предупреждению пожаров», — сказал заместитель начальника ДЧС города Нур-Султан, полковник гражданской защиты Сабит Битаев.

В ходе соревнований юные спасатели должны успешно выполнить шесть заданий, среди которых подъем на второй этаж по штурмовой лестнице, стометровая полоса препятствий, оказание первой медицинской помощи, боевое развертывание и т.д.

Как отметил руководитель столичного филиала республиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз» Асхат Налшыбек, такие соревнования прививают дух патриотизма школьникам и помогут им в будущем четко действовать в чрезвычайных ситуациях.

«Сегодня с нашего движения принимают участие три команды. Ребята упорно трудились, настроены на победу. Такие мероприятия направлены на развитие патриотического воспитания среди молодежи, популяризацию спортивного образа жизни, обучение навыкам оказания первой медицинской помощи. Все это пригодится участникам в будущем», — сказал он.