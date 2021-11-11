В Нур-Султане проходят двухдневные командно-штабные учения «Зима-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане начались двухдневные республиканские командно-штабные учения «Зима-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отработка практических действий учения в столице проходит в Сарыаркинском районе на территории снежного полигона, где отработаны мероприятия по эвакуации пострадавших, очистка дорожного полотна, поиск заблудившихся граждан, развертывание пунктов обогрева и оказания медицинской и психологической помощи. В учениях принимают участие специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям, полиции, гражданской защиты, «скорой помощи», жилищно-коммунальных служб, всего 32 учреждения города.

По плану, учения проходят в пяти учебных местах.

Учебное место №1. «Построение аварийно-спасательных формирований-отряда экстренного реагирования».

Учебное место №2. «Эвакуация пострадавших из снежного бурана и извлечение автобуса из кювета».

Учебное место №3. «Поиск охотников и рыбаков в снежный буран».

Учебное место №4. «Дорожно-транспортное происшествие со сжатыми людьми в автотранспорте».

Учебное место №5. «Готовность пунктов приема, обогрева и оказание медицинской и психологической помощи».

«Сегодня проверяется готовность службы гражданской защиты к зимнему периоду. Служба гражданской защиты, кроме столицы, оказывает помощь жителям и пригородных населенных пунктов. Приближается зима, служба защиты должна быть полностью готова к чрезвычайным ситуациям. Поэтому мы и проверяем готовность, пока зима не наступила. Здесь участвуют несколько служб, важно, чтобы они в чрезвычайной ситуации действовали как один человек. Кроме того, специалисты работают с техникой, ее готовность тоже требует внимания. В ходе учений будут искусственно создаваться чрезвычайные ситуации. Благодаря этому, мы проверим, насколько быстро и эффективно действуют специалисты и техника», – сказал заместитель акима столицы Ермек Кизатов в ходе учений.

По его словам, в чрезвычайных ситуациях будут привлекаться также Национальная гвардия и волонтеры.

Такие учения проводятся 2 раза в год, зимой и весной.