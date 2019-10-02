В Нур-Султане проходит выставка, посвященная 30-летию последнего взрыва на Семипалатинском полигоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Библиотеке Елбасы открылась Международная передвижная выставка «Все, что вы цените – За мир, свободный от ядерного оружия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие было организовано Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, японской организацией Сока Гаккай Интернешнл (SGI) и Международной компанией за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) при поддержке Посольства Республики Казахстан в Японии.





Выставка, которая продлится до 13 октября 2019 года, посвящена 30-летию последнего взрыва на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (19 октября 1989 г.), 10-летию Закона о ратификации «Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии» (5 января 2009 г.), а также знаменательному событию, состоявшемуся 29 августа текущего года – Казахстан стал 26 государством, ратифицировавшим Договор о запрещении ядерного оружия – и является продолжением международного проекта Библиотеки Елбасы, посвященного теме глобальной безопасности. Первая часть проекта была реализована 19 сентября т.г. в Токио, где состоялась выставка Библиотеки Елбасы «Казахстан-Япония: путь к безъядерному миру» и одноименная конференция.





Накануне открывая выставку, директор Библиотеки Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов отметил, что сегодняшняя международная выставка является логическим продолжением успешно прошедшего в столице Японии Токио выставки и международной конференции в рамках выездного научно-экспозиционного проекта Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы «Казахстан-Япония: путь к безъядерному миру»:

«Благодаря принятому вопреки сопротивлению советских военных генералов и отдельных политиков по решению Первого Президента Казахстана Н.А.Назарбаева Казахстан стал первой и пока единственной в мире страной, закрывшей ядерный полигон, добровольно отказавшейся от четвертого по величине ядерного арсенала, а также создавшей безъядерную зону в Центральной Азии. Общеизвестно, что данное решение потребовало от Н.А.Назарбаева огромного мужества, железной воли и стало катализатором для всего мирового антиядерного движения. Первый Президент Казахстана справедливо признан мировым сообществом в качестве лидера глобального антиядерного движения. И этому подтверждение – награждение Нурсултана Назарбаева в разные годы за выдающийся вклад в дело ядерного разоружения высшей государственной наградой Японии – орденом Хризантемы на большой ленте, Специальной премией культуры мира Фонда Гои и специальным званием «Особо почетный гражданин города Хиросимы», – подчеркнул А.Рахимжанов.

В свою очередь, вице-президент организации Сока Гаккай Интернешнл Хироцугу Тэрасаки выразил Библиотеке Елбасы признательность за оказанную поддержку и гостеприимство и зачитал приветствие Президента Сока Гаккай Интернешнл Дайсаку Икеда по случаю открытия выставки «Все, что вы цените – За мир, свободный от ядерного оружия».

«Хочу выразить чувство глубочайшего уважения к неуклонным усилиям, которые прилагает Казахстан, мужественно преодолевая многочисленные сложные вызовы для создания безъядерного мира. Данная выставка, созданная совместно с Международной компанией за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), составляет неотъемлемую часть наших усилий в этом направлении. До настоящего времени она проходила в 90 городах 20 стран мира. Казахстан стал 21-й страной, где организовывается данная выставка. Кроме того, она впервые показывается в русскоязычной версии. «Не теряйте чувства справедливости, не уставайте творить добро». Эти вдохновенные слова принадлежат перу великого поэта Казахстана Абая Кунанбаева. Мы, члены SGI, заверяем вас, что готовы сообща с вами – уважаемыми друзьями из Казахстана, стремиться к цели построения глобального общества мира и гармоничного сосуществования на планете, свободной от угрозы ядерного оружия», - говорится в приветствии Дайсаку Икеда.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Республике Казахстан Тацухико Касаи подчеркнул:

«Япония и Казахстан имеют общую историю, пострадав от атомной бомбы. Тематика безъядерного мира мне очень близка, так как я являюсь представителем третьего поколения, пострадавших от атомной бомбы. Моя бабушка получила большую дозу радиации, когда ухаживала за облученными больными, помогала пострадавшим от атомного взрыва в эпицентре города Нагасаки. Я полностью поддерживаю все усилия в деле по созданию мира, свободного от ядерного оружия и выражаю благодарность организаторам сегодняшней выставки», - подчеркнул Посол Японии в РК.





Выступивший на открытии выставки депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, политический деятель Куаныш Султанов, выражая глубокое сочувствие пострадавшим от ядерного взрыва в Японии, отметил следующее:

«Казахстанцы не понаслышке знают о последствиях ядерных испытаний. Еще до обретения нашей страной независимости казахстанская общественность поднялась против уничтожавшего все живое оружия. Первое антиядерное движение в Казахстане началось в конце 80-х годов прошлого века. Наш Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев, будучи Председателем Совета Министров Казахстана, неоднократно выступая в Москве на высшем уровне, ставил вопросы о прекращении ядерных испытаний. Его поддержали казахстанцы, было создано антиядерное движение «Невада-Семипалатинск», которое возглавил известный поэт Олжас Сулейменов».

Выставка «Все, что вы цените – За мир, свободный от ядерного оружия» была создана с целью представить обновленный взгляд на проблему ядерного оружия с различных перспектив для того, чтобы расширить круг людей, заинтересованных в уничтожении ядерного оружия. Эта выставка была впервые показана в августе 2012 года на Международной конференции организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (IPPNW) в г. Хиросима. Затем она демонстрировалась в Европейской штаб-квартире ООН в Женеве, на Конференции по гуманитарному воздействию ядерного оружия в Мексике, а также в Чикагском университете и многих других высших учебных заведениях по всему миру.

Экспозиция выставки состоит из трех тематических направлений:

Раздел «Чем мы дорожим?», представляя исторические свидетельства атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, демонстрирует, что угроза ядерного оружия сохраняется по сей день.













Во втором разделе «Узнайте больше о проблеме ядерного оружия» проблема ядерного оружия рассматривается с различных перспектив, включая гуманитарную, экологическую, экономическую, прав человека, морально-этическую, гендерную и др. Здесь также представлена информация о том, какие усилия предпринимаются для противодействия разнообразным вызовам в этих сферах.

Третья часть выставки под названием «Будущее, которое мы хотим – Изменим наш взгляд на мир» знакомит с прошлыми достижениями в области разоружения, такими как создание зон, свободных от ядерного оружия, Договора о запрещении противопехотных мин и Конвенции по кассетным боеприпасам. Данный раздел показывает, что солидарность и сотрудничество сделают доступным достижение даже самых сложных целей.

Сока Гаккай Интернешнл (SGI) – организация, которая на международном уровне осуществляет деятельность в области защиты мира, культуры и образования. Она объединяет 93 организации и 12 миллионов человек в 192 странах и регионах мира. С 1957 года ассоциация выступает с декларацией о запрещении ядерного оружия, считая его применение преступлением против человечества. Штаб-квартира SGI находится в Японии (г. Токио). В частности, как неправительственная организация ООН она известна своей просветительской деятельностью по вопросам мира и разоружения во всем мире.

Международная компания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) – это общественная организация, созданная в 2007 году на базе Международной конференции «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (IPPNW). В настоящее время около 500 организаций из более чем 100 стран мира выступают в качестве партнеров, поддерживающих ее деятельность на добровольных началах. В декабре 2017 года в знак признания ее вклада со стороны гражданского общества в реализацию «Договора о запрещении ядерного оружия», принятого ООН в июле 2017 года она получила Нобелевскую премию мира.