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    11:54, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане проходит встреча Мухтара Тлеуберди с Сергеем Лавровым

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане проходит встреча заместителя Премьер-Министра РК - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с его российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Сегодня отношения между нашими странами поступательно развиваются по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества. Налажен интенсивный политический диалог, поддерживается динамика межпарламентского сотрудничества на уровне советов безопасности наших стран, выстроены глубокие экономические связи, системно продвигается процесс экономической интеграции, продуктивно развивается сотрудничество в военно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах, расширяются межрегиональные связи», - сказал Мухтар Тлеуберди, открывая встречу.


    Глава МИД РК подчеркнул, что Казахстан намерен продолжить практическую реализацию всех договоренностей на высшем уровне.

    «Настроен на предметное обсуждение текущих вопросов казахстанско-российского сотрудничества. В планах на предстоящий год - обмен мнениями по различным аспектам региональной и глобальной политики», - добавил Мухтар Тлеуберди.


    В свою очередь, Сергей Лавров поблагодарил казахстанскую строну за гостеприимство и теплый прием.

    «Мы за последние пару лет провели большую работу по выполнению договоренностей, которые достигаются нашими президентами. Но сейчас, конечно же, появились новые задачи, потому что время не стоит на месте. Президенты продолжают регулярно сверять подходы к тем или иным вопросам двусторонних отношений и международной повестки, поэтому регулярность нашей совместной работы по линии МИД весьма и весьма востребована», - сказал он.


    Теги:
    Международная деятельность Главная МИД РК Внешняя политика Казахстана Россия
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