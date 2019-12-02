В Нур-Султане проходит фестиваль дворовых клубов «Парад талантов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на территории «Дворца Жастар» проходит фестиваль дворовых клубов «Парад талантов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по делам общественного развития города.

На сегодняшний день при КГУ «Астана жастары» функционирует 21 дворовый клуб по различным направлениям: спорт, творчество, интеллектуальное развитие, которые посещают порядка 2500 подростков и детей от 7 до 16 лет.

Программа фестиваля включает:

Спортивные состязания «Эстафета дружбы». В состязаниях принимают участие 128 участников, в составе 16 команд по 8 участников. Команды будут бороться за Гран-при и 3 призовых кубка.

Выставка детских рисунков «Радужное детство» и выставка кружка авиамоделирования, в фойе 2-го этажа «Дворца Жастар». Также в фойе пройдет шахматный турнир в котором примут участие более 60 воспитанников. Выставка включает работы более 70 воспитанников дворовых клубов.

Отчетный концерт дворовых клубов состоится в Большом киноконцертном зале, в нем примут участие более 220 воспитанников дворовых клубов. Концерт начнется с литературного спектакля «Альманах дружбы». В рамках концерта состоится Церемония награждения призеров республиканских и международных конкурсов и спортивных состязаний, а также их тренеров и педагогов.

Кроме этого, 21 декабря в 10:00 в городском Дворце школьников будет организован Новогодний утренник для 400 воспитанников дворовых клубов, включающий театрализованное представление в фойе возле новогодней ёлки и просмотр сказки «Снежная королева» в театральном зале дворца.