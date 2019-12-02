+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 0 °С
USD 386.35 EUR 425.14
RUB 6.03 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Нур-Султане проходит фестиваль дворовых клубов «Парад талантов»

2 Декабря 2019 11:32
Поделиться:
В Нур-Султане проходит фестиваль дворовых клубов «Парад талантов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на территории «Дворца Жастар» проходит фестиваль дворовых клубов «Парад талантов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление по делам общественного развития города.

Новости по теме

Жители столицы смогут благоустроить свой двор с помощью мобильного приложения

На сегодняшний день при КГУ «Астана жастары» функционирует 21 дворовый клуб по различным направлениям: спорт, творчество, интеллектуальное развитие, которые посещают порядка 2500 подростков и детей от 7 до 16 лет.

Программа фестиваля включает:

Спортивные состязания «Эстафета дружбы». В состязаниях принимают участие 128 участников, в составе 16 команд по 8 участников. Команды будут бороться за Гран-при и 3 призовых кубка.

Выставка детских рисунков «Радужное детство» и выставка кружка авиамоделирования, в фойе 2-го этажа «Дворца Жастар». Также в фойе пройдет шахматный турнир в котором примут участие более 60 воспитанников. Выставка включает работы более 70 воспитанников дворовых клубов.

Отчетный концерт дворовых клубов состоится в Большом киноконцертном зале, в нем примут участие более 220 воспитанников дворовых клубов. Концерт начнется с литературного спектакля «Альманах дружбы». В рамках концерта состоится Церемония награждения призеров республиканских и международных конкурсов и спортивных состязаний, а также их тренеров и педагогов.

Кроме этого, 21 декабря в 10:00 в городском Дворце школьников будет организован Новогодний утренник для 400 воспитанников дворовых клубов, включающий театрализованное представление в фойе возле новогодней ёлки и просмотр сказки «Снежная королева» в театральном зале дворца.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив