В Нур-Султане продолжаются дезинфекционные работы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане продолжаются дезинфекционные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима столицы.
С 11 мая текущего года в столице горожанам при соблюдении строгих саннорм разрешено посещение парков, площадей и скверов. Следовательно, на территории вышеперечисленных мест проводятся работы по усиленной дезинфекции. Жители должны строго соблюдать социальную дистанцию, носить маски, не собираться большими группами людей.
Обработка столицы проводится в несколько этапов. Всего продезинфицировано свыше 20 миллионов квадратных метров. Дезинфекционные работы проводятся как в пешем порядке, так и с помощью спецмашин. Также усиленно обрабатываются территории социальных объектов, рынков, ТРЦ, блокпостов, кроме того, дворы, детские площадки, подъезды домов и другие места массового скопления людей.
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