В Нур-Султане продолжают травить комаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжаются дезинсекционные работы против комаров, мошек и других насекомых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В текущем году увеличены территории охвата дезинсекционных работ. Так, на 20% увеличен план обработки территорий от комаров и на 25% обработки водоемов. Против комаров уже обработано свыше 230 миллионов квадратных метров.

В работе задействованы специалисты-энтомологи и дезинсекторы.

Работы проводятся как роторными опрыскивателями, так и машинами. Дезинсекция ведется в две смены.

Работы проведены в местах постоянного выплода комаров и защитного барьера вокруг столицы и на всех водоемах. Сейчас особое внимание уделяется обработке внутриквартальных территорий города и территорий общего пользования (улицы, парки, скверы).

Также важным аспектом для эффективной борьбы с комарами является обработка территорий школ, детских садов, объектов здравоохранения, торговых домов и т.д. Работы будут вестись в течение всего летнего сезона.