В Нур-Султане продолжается разъяснительная работа по оказанию АСП

НУР - СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление занятости и социальной защиты населения проводит информационно-разъяснительную работу по оказанию адресной социальной помощи в новом формате для малообеспеченных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления по делам общественного развития г. Нур-Султан.

На официальном сайте акимата города, порталах информационных агентств, в периодических изданиях и социальных сетях размещены публикации о порядке назначения АСП.

С начала года проконсультировано 10 460 семей, принято 3 189 заявлений на назначение АСП, из них 1 284 заявления от многодетных семей. Адресная социальная помощь назначена 2 237 семьям, отказано 275 семьям.

Право на АСП имеет лицо (семья), если месячный среднедушевой доход не превышает 70% от величины прожиточного минимума. Прожиточный минимум по Нур-Султану в 1 квартале 2020 года составил 34 654 тенге, черта бедности – 24 258 тенге. Среднедушевой доход исчисляется путем деления совокупного дохода семьи, полученного за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением АСП, на число членов семьи и на 3 месяца. Размер адресной социальной помощи рассчитывается как разница между среднедушевым доходом и чертой бедности. Выплата производится ежемесячно.

Для детей из малообеспеченных семей, получающих АСП, предусмотрены гарантированные социальные пакеты: для детей в возрасте от 1 до 6 лет и для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Для детей школьного возраста, обучающихся в организациях среднего образования, предусмотрены ежедневное школьное питание, школьная форма (один раз в год), школьные принадлежности (один раз в год), возмещение 50% проезда на городском общественном транспорте.

Сертификаты на приобретение школьной формы и школьных принадлежностей планируется выдавать в августе, перед началом учебного года. Документы на АСП принимают в Центре занятости населения (Бейбітшілік, 25), Центре института поддержки семьи «Жанұя» (Бейбітшілік, 14), акимате района «Алматы» (Тәуелсіздік, 7), акимате района «Байқоңыр» (Отырар, 5), акимате района «Есиль» (Кабанбай батыра, 33) и акимате района «Сарыарка» (Сарыарка, 13).