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    21:27, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    В Нур-Султане продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице продолжается приём заявок на участие в городском этапе национального конкурса «Мерейлі отбасы-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Прием заявок на участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» стартовал 15 мая и завершится 15 июня. Успейте подать заявку!

    Основными целями конкурса являются укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответственного брака; повышение ответственности родителей в воспитании детей; пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и престарелых родителях; продвижение положительного имиджа казахской семьи.

    В конкурсе принимают участие семьи путем самовыдвижения, а также по представлению местных исполнительных органов, юридических лиц.

    Напомним, заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту: [email protected] (в pdf формате).

    Подробную информацию об условиях участия можно узнать по телефонам: +7(777)010 40 42, +7(7172)55 67 08, а также, пройдя по ссылке.



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