В Нур-Султане продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Мерейлі отбасы»
Прием заявок на участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» стартовал 15 мая и завершится 15 июня. Успейте подать заявку!
Основными целями конкурса являются укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответственного брака; повышение ответственности родителей в воспитании детей; пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и престарелых родителях; продвижение положительного имиджа казахской семьи.
В конкурсе принимают участие семьи путем самовыдвижения, а также по представлению местных исполнительных органов, юридических лиц.
Напомним, заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту: [email protected] (в pdf формате).
Подробную информацию об условиях участия можно узнать по телефонам: +7(777)010 40 42, +7(7172)55 67 08, а также, пройдя по ссылке.