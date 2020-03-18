В Нур-Султане продавали медицинские маски по завышенным ценам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане выявили факт продажи медицинских масок по завышенным ценам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

«18 марта 2020 года Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану совместно с ДЭР по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности. В условиях действия чрезвычайного положения в республике группа жителей Нур-Султана реализовала населению по завышенным ценам медицинские маски в количестве 55 000 штук. При этом, каких-либо документов на изделия у них не было. Общая сумма реализации составила 12 500 000 тенге. Начато досудебное расследование», - говорится в распространенном сообщении.

В Комитете напомнили, что о фактах необоснованного завышения цен при продаже медицинских масок и антисептических средств можно сообщить по телефонам доверия Комитета по финансовому мониторингу МФ РК – 8 (7172) 70-84-78, ДЭР по г.Нур-Султан – 8 (7172) 31-61-45, либо по адресам: Нур-Султан, ул.Бейбітшілік, 10, ул.Желтоксан, 43.