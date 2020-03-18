+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 17 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Нур-Султане продавали медицинские маски по завышенным ценам

18 Марта 2020 17:56
Поделиться:
В Нур-Султане продавали медицинские маски по завышенным ценам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане выявили факт продажи медицинских масок по завышенным ценам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Новости по теме
В каких столичных аптеках можно приобрести медицинские маски
12 интернет-ресурсов по продаже синтетических наркотиков закрыли в СКО В Жамбылской области снизилось число квартирных краж Более 700 кг незаконной рыбы изъяли у жителя Алматинской области

«18 марта 2020 года Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану совместно с ДЭР по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлен факт незаконной предпринимательской деятельности. В условиях действия чрезвычайного положения в республике группа жителей Нур-Султана реализовала населению по завышенным ценам медицинские маски в количестве 55 000 штук. При этом, каких-либо документов на изделия у них не было. Общая сумма реализации составила 12 500 000 тенге. Начато досудебное расследование», - говорится в распространенном сообщении.

В Комитете напомнили, что о фактах необоснованного завышения цен при продаже медицинских масок и антисептических средств можно сообщить по телефонам доверия Комитета по финансовому мониторингу МФ РК – 8 (7172) 70-84-78, ДЭР по г.Нур-Султан – 8 (7172) 31-61-45, либо по адресам: Нур-Султан, ул.Бейбітшілік, 10, ул.Желтоксан, 43.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Борьба с преступностью,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив