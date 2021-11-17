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В Нур-Султане привиты вакциной Pfizer 930 человек за два дня

17 Ноября 2021 16:16
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В Нур-Султане привиты вакциной Pfizer 930 человек за два дня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов рассказал о ходе прививок вакциной Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как вы знаете, в городе Нур-Султане второй день ведется прививка вакциной Pfizer. В настоящее время первый компонент вакцины получили 930 человек. Из них 643 – дети до 18 лет. Ни у детей, ни у взрослых никаких осложнений не наблюдается. С каждым вакцинированным человеком мы связываемся 2-3 раза в день, интересуемся их состоянием», – сказал Т.Муратов в беседе с журналистами во время посещения школы-лицея №71.

По его словам, вакцина Pfizer имеется во всех поликлиниках города в достаточном количестве.

«В столицу поступило 33 тысячи доз. Поскольку прививка только началась, в зависимости от расхода вакцины, она будет доставляться еще. За два дня использовано 930 доз. Думаю, что будет ежедневно расходоваться по 500 доз. Это только начало работы. В дальнейшем темп может возрасти», – сказал Т.Муратов.

Напомним, сегодня вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният и председатель Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Айжан Есмагамбетова посетили столичную школу-лицей №71, чтобы проконтролировать ход вакцинации детей против коронавируса.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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