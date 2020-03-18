В Нур-Султане приступили к дезинфекции многоквартирных домов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В многоквартирных жилых домах по поручению акима столицы Алтая Кульгинова начали проводить дезинфекцию подъездов и мест общего пользования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции на ежедневной основе дезинфицировать будут подъезды, входные двери, лифты, перила, оконные рамы и т.д.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо соблюдать строгую самодисциплину – без надобности не выходить из дома, соблюдать все меры безопасности, «все должны объединиться вокруг общей проблемы, только совместными усилиями преодолеем этот период».

Также в Нур-Султане ужесточили меры по санитарной обработке и дезинфекции в соцобъектах, в аэропорту, на вокзалах, рынках, ТРЦ, местах массового скопления людей и т.д. Все сотрудники обеспечены медицинскими масками, антисептиками и другими дезинфицирующими средствами. Также дезобработку проходят автобусы, машины коммунальных служб города и т.д.

В столице приняты максимальные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции: работает оперативный штаб, выработан алгоритм действий при выявлении случаев коронавирусной инфекции.



