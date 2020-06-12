Новости
В Нур-Султане приостановлен пригородный автобус из-за закрытия железнодорожного переезда
12 Июня 2020 13:11
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня из-за закрытия железнодорожного переезда к поселку Нурлы маршрут №321 приостанавливает движение до шести вечера, передает МИА Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.
Новости по темеВ Уральске приостановили работу нескольких торговых домов и автобусных маршрутов из-за несоблюдения саннорм Автобусное сообщение между всеми областями восстановят до 5 июня Пассажирский автобус горит в Алматы
«Сегодня №321 маршрут приостанавливает движение с 11:00 до 18:00 на один день по причине закрытия ж/д переезда через дорогу к посёлку Нурлы. По мере поступления информации сообщим дополнительно», — говорится в сообщении CTS.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Часть населения не верит в существование коронавируса - главный санврач Нур-Султана
- В случае увеличения числа больных ужесточим карантинные меры – главный санврач столицы
- Недопустимо говорить, что пандемия коронавируса осталась в прошлом - Сауле Кисикова
- Сколько медработников заболели коронавирусом в Нур-Султане
- Случаи заболеваемости пневмонией возросли в Нур-Султане
- О летальных случаях от коронавируса в Нур-Султане рассказала Сауле Кисикова
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047