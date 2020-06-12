В Нур-Султане приостановлен пригородный автобус из-за закрытия железнодорожного переезда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня из-за закрытия железнодорожного переезда к поселку Нурлы маршрут №321 приостанавливает движение до шести вечера, передает МИА Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

«Сегодня №321 маршрут приостанавливает движение с 11:00 до 18:00 на один день по причине закрытия ж/д переезда через дорогу к посёлку Нурлы. По мере поступления информации сообщим дополнительно», — говорится в сообщении CTS.