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В Нур-Султане приостановлен пригородный автобус из-за закрытия железнодорожного переезда

12 Июня 2020 13:11
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В Нур-Султане приостановлен пригородный автобус из-за закрытия железнодорожного переезда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня из-за закрытия железнодорожного переезда к поселку Нурлы маршрут №321 приостанавливает движение до шести вечера, передает МИА Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

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«Сегодня №321 маршрут приостанавливает движение с 11:00 до 18:00 на один день по причине закрытия ж/д переезда через дорогу к посёлку Нурлы. По мере поступления информации сообщим дополнительно», — говорится в сообщении CTS.


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#Нур-Султан   #Транспорт  
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