В Нур-Султане прибывающих из Китая пассажиров сканируют тепловизором
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане ни одного случая заболевания новым типом коронавируса из Китая пока не зарегистрировали, заверяют врачи. Все ответственные службы переведены на усиленный режим работы. В зоне повышенного внимания – пассажиропоток из Поднебесной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Зона прилета. Рейс «Пекин – Нур-Султан». Всех пассажиров из Китая сканирует специальный прибор.
Тепловизор, которым в зоне прилета сканируют прибывающих в Казахстан пассажиров, за считанные секунды показывает, повышена ли температура тела у человека. Если да, то его ведут в изолятор для дальнейшего осмотра.
Каждую неделю из Китая в Нур-Султан прибывает 10 рейсов. В Алматы – 18. С начала этого года из Поднебесной в нашу страну прибыло почти 10 тысяч человек.
Санитарно-эпидемиологический контроль усилен из-за вспышки неизвестного типа вируса в Поднебесной. Чтобы не допустить проникновения инфекции на территорию Казахстана, в аэропортах столицы и Алматы, а также на железнодорожных станциях, где курсируют поезда, следующие из Урумчи, идут профилактические работы.
Ермек Токбергенов, и.о. руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте Минздрава РК:
- У нас отработан четкий алгоритм, который знает практически каждый проводник, каждый бортпроводник, который летает или ездит на поезде в КНР. Перед тем как выехать в Китайскую Народную Республику, все проводники пассажирских поездов, бортпроводники, летный состав проходят инструктаж по симптомам заболевания, профилактике, как действовать в тех или иных случаях.
По словам специалистов, симптомы загадочного вируса схожи с атипичной пневмонией: высокая температура, лихорадка, одышка и сухой кашель. В 2002 году нечто подобное в Китае уже наблюдалось. В провинции Гуандун обнаружили коронавирус, вызывавший тяжёлый острый респираторный синдром. Тогда от него пострадали десятки тысяч человек.
Альберт Аскаров, директор оперативного центра по ЧС в общественном здравоохранении Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Минздрава РК:
- Пока источник инфекции не установлен. Коронавирус может вызывать заболевания как у человека, так и собак, кошек, свиней, птиц и крупного рогатого скота. Возможно, кто-то из этих животных является переносчиком данной инфекции. Инкубационный период составляет 10 дней.
В Казахстане стабильная ситуация, заверяют врачи. В республике пока ни одного случая заболевания этим вирусом не зарегистрировали. Однако наблюдается сезонный подъем гриппа и ОРВИ. В день в инфекционную больницу Нур-Султана за стационарной помощью обращаются от 20 до 40 человек. У нескольких жителей столицы выявили корь. Ни один из них не был вакцинирован.
Сауле Атыгаева, заместитель директора многопрофильного медицинского центра г. Нур-Султана:
- Китай у нас является достаточно частым объектом для появления новых вирусов, болезней. Это связано с пищевыми предпочтениями китайцев и не касается всего другого мира. Потому что все-таки в пищу они часто употребляют различные морепродукты, моллюсков и насекомых. Возможно, инфицирование идет от этих источников.
Когда снимут усиленный санитарно-карантинный режим в аэропортах и на железнодорожных станциях, неизвестно. Пока же специалисты призывают казахстанцев соблюдать элементарные правила гигиены и вовремя проходить вакцинацию.
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