В Нур-Султане презентовали книги об истории развития города за 30 лет Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице провели научно-практическую конференцию «Тәуелсіздіктің 30 жылдығы: жарқыраған Елорда», посвященную достижениям главного города страны за 30 лет Независимости. Участниками встречи стали представители госорганов, неправительственных организаций, творческой интеллигенции, общественные деятели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Участники конференции рассказали о главных достижениях столицы, ее развитии из небольшого городка с населением чуть менее 300 тысяч жителей до мегаполиса с развитой инфраструктурой и центра притяжения всех политико-экономических и социально-культурных процессов.

«В рамках празднования 30-летия Независимости страны в столице проведено свыше 1000 разноплановых мероприятий, в том числе более 300 крупных. Город приложил все усилия, чтобы отпраздновать год 30-летия на высоком уровне. Столица достигла больших достижений в сфере образования, строительства. Только в этом году построено свыше 3,2 млн квадратных метров жилья, это рекорд для города. Построено 15 школ, 13 тысяч дольщиков получили наконец свое жилье.

В рамках акции «30 добрых дел» была оказана соцпомощь нуждающимся горожанам, в частности, было роздано свыше 15 тысяч продовольственных корзин», - открывая мероприятие, проинформировал руководитель Управления внутренней политики столицы Даурен Бабамуратов.

Он также напомнил, что в столице проведена первая Международная театральная неделя, открыт ряд памятников выдающимся деятелям страны, в том числе алашординцам, Дине Нурпеисовой, Талгату Бегельдинову, Абу Насыру аль-Фараби и т.д. Также в городе появились сквер спасателей и аллея медиков.





Общественный деятель, профессор Толеген Куанышев напомнил о годах становления молодой столицы.

«Сегодняшняя тема – это развитие и успех города Нур-Султан. Но какой бы успех ни был, ему предшествуют разные исторические этапы. В декабре того же 1998 года в буран в составе депутатов первого созыва мы приехали в тогдашний город Акмолинск. Когда мы приехали, природа этого места была особенной, февральская суета. На тот момент в городе было две гостиницы, одна из которых – Турист, куда мы и поехали. Остальные здания находились на месте, где стоит памятник Абаю. В те времена вместе с нами приезжали известные в нашей стране деятели. Тогда на одном большом собрании был поставлен вопрос о развитии города, о том, в какую сторону мы будем развивать его. Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев сказал, что к левому берегу будет расти наш город. Тогда его поддержали граждане, и сегодня мы видим, что это решение было положительным. Потому что ровная земля, простор улиц, много возможностей для строительства больших зданий», - отметил Толеген Куанышев.

В ходе встречи были презентованы три книги, подготовленные акиматом города Нур-Султан. Издания «Нур – Султан – Тәуелсіздік тұмары»/«Нур-Султан – символ независимости», «Тарихи шешімдер, тағдырлы белестер» и сборник песен «Ел жүрегі-Нұр-Сұлтан» рассказывают об истории становления столицы.

Отметим, книги «Нур – Султан – Тәуелсіздік тұмары» и «Нур-Султан – символ независимости» были написаны на основе материалов, выходивших в столичных газетах «Астана ақшамы» и «Вечерняя Астана» в течение 30 лет Независимости. По этим страницам можно отследить летопись главного города страны.