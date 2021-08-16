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В Нур-Султане поймали грабителей с помощью приложения «Найти iPhone»

16 Августа 2021 10:26
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В Нур-Султане поймали грабителей с помощью приложения «Найти iPhone»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночное время в полицию обратился 19-летний житель столицы и сообщил, что его ограбили и похитили телефон марки «iPhone 7» стоимостью 230 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП полиции города.

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Как рассказал молодой человек, после свидания он возвращался домой. Возле кладбища по улице Кравцова к нему подошли двое парней, и потребовали отдать им сотовый телефон. Получив отказ, они избили парня, отобрали мобильный телефон марки «iPhone 7», наушники и скрылись.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий, благодаря мобильному приложению удалось определить местоположение телефона. Там же оказались и двое грабителей, в возрасте 19 лет. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП.

Вещественное доказательство – сотовый телефон изъяли и вернули владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанных к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории города.


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#Нур-Султан   #Происшествия   #МВД РК  
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