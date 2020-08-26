В Нур-Султане появится ещё одно арт-пространство под мостом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане под мостом возле Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева появится новое общественное пространство. Там будут расположены стритбольная площадка, скейт-зона, территория для настольного тенниса и workout-зона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

Кроме того, на территории под мостом «Архар» расширили зоны для досуга, также дополнили новыми красочными граффити. Зону, посвящённую активному спорту, украсил мурал с изображением Геннадия Головкина. Она будет оснащена уличными тренажерами, workout-зоной, силовыми гантелями, штангами и т.д. Рядом будет зона и для детей.

Арт-работы были нарисованы талантливыми художниками из разных городов Казахстана. На данный момент продолжается обустройство места. Пространство под мостом «Архар» объединил Триатлон- и Президентский парки.

Акиматом столицы уделяется большое внимание созданию комфортных условий для отдыха горожан. Так, болотные местности и пустыри обустраивают в большие дворовые территории, мини-парки и уютные бульвары. Например, ранее по пр. Шакарима Кудайбердыулы, 17/6 была болотная местность. Сейчас же здесь большая благоустроенная площадка, в том числе соорудили футбольное поле. Был решён вопрос с парковочным пространством.

Всего в текущем году будет обустроено 50 общественных пространств (парки, скверы, бульвары) и 150 дворов. Дворы и общественные пространства благоустраиваются в рамках концепции мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город».



