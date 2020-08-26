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В Нур-Султане появится ещё одно арт-пространство под мостом

26 Августа 2020 15:05
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В Нур-Султане появится ещё одно арт-пространство под мостом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане под мостом возле Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева появится новое общественное пространство. Там будут расположены стритбольная площадка, скейт-зона, территория для настольного тенниса и workout-зона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

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Кроме того, на территории под мостом «Архар» расширили зоны для досуга, также дополнили новыми красочными граффити. Зону, посвящённую активному спорту, украсил мурал с изображением Геннадия Головкина. Она будет оснащена уличными тренажерами, workout-зоной, силовыми гантелями, штангами и т.д. Рядом будет зона и для детей.

Арт-работы были нарисованы талантливыми художниками из разных городов Казахстана. На данный момент продолжается обустройство места. Пространство под мостом «Архар» объединил Триатлон- и Президентский парки.

Акиматом столицы уделяется большое внимание созданию комфортных условий для отдыха горожан. Так, болотные местности и пустыри обустраивают в большие дворовые территории, мини-парки и уютные бульвары. Например, ранее по пр. Шакарима Кудайбердыулы, 17/6 была болотная местность. Сейчас же здесь большая благоустроенная площадка, в том числе соорудили футбольное поле. Был решён вопрос с парковочным пространством.

Всего в текущем году будет обустроено 50 общественных пространств (парки, скверы, бульвары) и 150 дворов. Дворы и общественные пространства благоустраиваются в рамках концепции мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город».



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#Нур-Султан   #Акимат  
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