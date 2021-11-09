В Нур-Султане «постоянная клиентка» обокрала ювелирный бутик
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С заявлением в полицию обратилась продавец ювелирного бутика, которая после визита клиентки обнаружила пропажу золотого изделия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.
Установлено, что молодая девушка пришла в бутик по продаже ювелирных изделий по улице Байсеитова и попросила продавца показать ей варианты для выбора. Являясь постоянным клиентом и войдя в доверие к продавщице, злоумышленница купила четыре золотых кольца. Под предлогом приобрести пятое, она незаметно меря на палец, положила его в карман. Затем, чтобы отвезти от себя подозрение, начала распрашивать про то самое пятое кольцо, которое она мерила.
В ходе просмотра камер видеозаписи, был установлен факт кражи, совершенный подозреваемой.
Сотрудниками полиции при проведении розыскных мероприятий по «горячим следам» последняя была задержана. Молодая девушка в возрасте 23 года свою вину не отрицает, похищенное золотое изделие было изъято и возвращено владельцу бутика.
По факту кражи проводится досудебное расследование.
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