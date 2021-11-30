В Нур-Султане подведены итоги конкурса стартапов по разработке «зеленых технологий»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В минувшие выходные в столице прошел трехдневный Startup Weekend в рамках масштабного стартап-марафона «Astana Innovations Challenge», передает МИА «Казинформ».

Стартап-команды презентовали свои решения представителям акимата г.Нур-Султан, экспертам в области GreenTech и инвесторам. По итогам мероприятия определены 3 наиболее перспективных стартап-проекта, которые разделили между собой призовой фонд в 1 000 000 тенге.

В Startup Weekend приняли участие более 70 человек. Эксперты и руководство акимата, опытные предприниматели, инвесторы, стартаперы и зрители собрались на одной площадке для выработки инновационных решений в сфере зеленых технологий.

Командам необходимо было создать идею жизнеспособного бизнеса всего за 54 часов и представить решения в следующих областях: утилизация отходов, альтернативная энергетика, «зеленые офисы», «чистые» технологии, развитие эко-движения и культуры. Во время мероприятия участникам помогали менторы по развитию бизнеса, построению бизнес-моделей и специалисты из greentech отрасли.

На протяжении трех дней команды погрузились в интенсивный формат стартап уикенда, и узнали от ведущих специалистов рынка об эффективных бизнес моделях, как избежать банкротства и увеличить шанс привлечения инвестиции, улучшить свой проект, представить свою идею инвестору и вывести стартап на новый уровень.

Для участия в конкурсе были сформированы 16 команд, из них 7 вышли в финал со своими решениями в направлении «изменение климата». Во время краш-тестов команды убедительно доказывали жизнеспособность своих идей, получали обратную связь от экспертов и зрителей.

Первое место досталось команде «Ecoland» с мобильным приложением для формирования экопривычек. Проект для начала занимается решением вопроса № 1 — повысить осведомленность и грамотность пользователей в вопросах экологичного поведения. Чтобы не превращаться в унылый учебник, они решили завлечь аудиторию в процесс формирования экопривычек в игровой форме.

Второе место заняла команда «Umaі», презентовавшая модульную мобильную автономную ферму «Umai», которая работая в автоматическом режиме позволить вырастить агрокультуры при любом климате, в любом месте, при любой погоде. Ферма будет работать с максимальной урожайностью в контролируемых условиях БЕЗ применения пестицидов и добавок.

Третье место было присуждено команде «Wind Turbine Calculation», они представили сервис, в котором можно будет определить место установки и производительность ветрогенераторов.

Специальный приз присужден команде IT ZH, студенты Жетысуского колледжа им. И. Жансугурова Омархан Мейрамбек, Байбол Жанбол, Абдолда Амина и Данабек Даниал получили в качестве приза оплату годового обучения в колледже. Учеба будет оплачиватся жюри. Участнкам были вручены специальные сертификаты.

«Нашей стране нужны молодые, образованные, мотивированные кадры. Такие марафоны способствуют высокой активности молодого поколения в инновационном развитии Казахстана. Реализация видения Нур-Султана, как города инноваций, требует скоординированных действий акимата, привлечения бизнеса и активности жителей. Основной целью «Astana Innovations Challenge» является вовлечение талантливых людей в жизнь города посредством поиска решений городских технологических задач», - сказал Председатель Правления АО «Астана Innovations», отметив важность проведения подобных мероприятий.

Отметим, масштабное мероприятия организовано АО «Астана Innovations» при поддержке акимата г.Нур-Султан, Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, NURIS и AITU.