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В Нур-Султане подросток продал чужой автомобиль

18 Января 2022 14:40
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В Нур-Султане подросток продал чужой автомобиль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В полицию поступило заявление от жителя столицы о том, что в ночное время со двора дома по улице Бейбитшилик неизвестный украл неисправную автомашину «Лада Приора», передает пресс-служба комендатуры города Нур-Султана.

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В ходе расследования установлено, что хозяин машины оставил двери открытыми на долгое время с ключом в замке зажигания. Этим обстоятельством воспользовался 17-летний подросток. Юноша, представившись автовладельцем, предложил знакомому купить «его тачку» за небольшую сумму. Покупатель увез покупку путем буксировки.

По данному факту проводится досудебное расследование. Несовершеннолетний взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции. Поведение подростка рассмотрели в Комисии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где решено направить его в специальную школу для детей с девиантным поведением. Окончательное решение будет принято судом.

Комендатура города Нур-Султана напоминает о том, что совершение противоправных действий в условиях чрезвычайного положения является отягчающим обстоятельством и влечет более строгую ответственность. Законным представителям необходимо контролировать поведение и местонахождение детей.

Стражи порядка предупреждают водителей транспортных средств, перед уходом убедиться в том, что автомашина заперта и не оставлять ключи в замках зажигания.

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#Нур-Султан   #МВД РК  
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