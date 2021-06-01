В Нур-Султане по ул. Ш. Валиханова проводятся ремонтные работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Нур-Султан» в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП г. Нур-Султан приступило к ремонту дорожного полотна по ул. Ш. Валиханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с ремонтными работами с 1 по 4 июня текущего года будет частично перекрыто движение автотранспорта на участке от проспекта Богенбай батыра до улицы А. Бараева.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», — говорится в сообщении управления.