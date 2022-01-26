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В Нур-Султане отменятся высокий «оранжевый» уровень террористической опасности
26 Января 2022 16:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Нур-Султане и о переходе подразделений силовых структур в штатный режим работы, передает МИА «Казинформ».
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«Согласно принятому решению на территории города с 00:00 27 января отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности», - говорится в сообщении Штаба.
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