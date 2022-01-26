В Нур-Султане отменятся высокий «оранжевый» уровень террористической опасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Нур-Султане и о переходе подразделений силовых структур в штатный режим работы, передает МИА «Казинформ».

«Согласно принятому решению на территории города с 00:00 27 января отменяется высокий «оранжевый» уровень террористической опасности», - говорится в сообщении Штаба.