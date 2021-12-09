В Нур-Султане отменили занятия в школах для второй смены 0-7 классов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице переели на дистанционные занятия вторую смену учащихся 0-7 классов в связи с погодными условиями, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«09.12.2021 года в связи с понижением температуры воздуха учащиеся 0-7 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в городском управлении образования.

Как сообщалось ранее, сегодня ученики 0-9 классов первой смены тоже учатся дистанционно из-за понижения температуры воздуха.

Напомним, такая же ситуация наблюдалась 25 ноября, когда в связи с ухудшением погодных условий учащиеся 0-7 классов второй смены школ города перешли на дистанционный формат обучения.



