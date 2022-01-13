В Нур-Султане отменили «красный» уровень террористической опасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно данным столичного оперативного Штаба по борьбе с терроризмом, Нур-Султан перешёл на высокий «оранжевый» уровень террористической опасности с 13 января с двухнедельный сроком действия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канала @almatyapat «Алматинская трагедия».

«В соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года № 611 по решению руководителя Столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом на территории города Нур-Султана с 13 января 2022 года установлен высокий «оранжевый» уровень террористической опасности сроком на 14 суток«, - говорится в сообщении.

Штаб просит отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям для скорейшей стабилизации ситуации.