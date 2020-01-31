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В Нур-Султане открылся научно-познавательный центр абаеведения

31 Января 2020 20:50
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В Нур-Султане открылся научно-познавательный центр абаеведения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане открылся научно-познавательный центр абаеведения в школе-гимназии №87. В церемонии открытия принял участие заместитель акима столицы Бахтияр Макен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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Мероприятие организовали в рамках празднования 175-летия со дня рождения великого поэта.

Как отметила директор школы Айгүл Оңдағанқызы, главная задача центра – передача бесценного наследия гениального мыслителя, поэта и просветителя подрастающему поколению.

«Осенью прошлого года, когда школе-гимназии №87 дали имя Абая, мы решили открыть научно-познавательный центр абаеведения. Деятельность центра охватит все периоды жизни Абая. До сих пор в общеобразовательных школах великий мыслитель и поэт перед неискушенной аудиторией сразу предстает зрелой и многомудрой личностью с богатым творчеством. Мы же хотим, чтобы наши ученики и все юные казахстанцы хорошо ознакомились с его детством, наблюдали за становлением его личности, видели разницу между его ранними стихами и произведениями, написанными в период зрелости. Сразу же понять маленькому читателю всю глубину, мощь и красоту его творчества невозможно. Великое лучше всего видится издалека. Необходимо учитывать особенности восприятия и интеллектуального развития каждого школьника. Нужно их поэтапно знакомить с жизненной дорогой Абая и также последовательно раскрывать его духовное наследие»,- сказала член Союза писателей РК Алмахан Мұхамедқалиқызы.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Акимат, Абай,
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