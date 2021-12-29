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В Нур-Султане открыли социально-психологическую службу для семей, оказавшихся в трудной ситуации

29 Декабря 2021 19:46
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В Нур-Султане открыли социально-психологическую службу для семей, оказавшихся в трудной ситуации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице открылась социально-психологическая служба для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инициатором создания этой службы выступило управление образования города Нур-Султана.

«Мы будем сопровождать семьи от начала до конца, то есть до социализации семьи. Если семья состоит в учете, будем работать с ними до снятия с учета. У нас будет полный алгоритм межведомственного взаимодействия с заинтересованными органами, то есть с управлением общественного здравоохранения, занятости и социальной защиты, ювенальной полицией. Мы будем оказывать социальную, психологическую, юридическую консультацию», - отметила заместитель руководителя управления образования Римма Имангазинова.

Помощь будет оказываться всем жителям столицы, которые нуждаются в этом.

У входа посетителей встретит координатор, который подскажет, к какому специалисту следует обратиться.

«Психологическая работа заключается в том, чтобы сопровождать по эмоциональному, психологическому здоровью человека. Когда сопровождаем, хотим понять, что происходит с ребенком, какая жизненная ситуация. Выстраиваем планы. Проводим групповые и индивидуальные тренинги. В основном семьи обращаются из-за недопонимания между родителями и детьми. Сейчас также очень распространен буллинг», - рассказала психолог Светлана Третьякова.

Также здесь есть игровая комната, кабинет по консультации с юристом, с социальным работником.

«Мы говорили о необходимости открытия такого центра, потому как они существуют в Костанае, Шымкенте и такую практику нужно вести у нас. Все депутаты маслихата поддержали открытие такого центра. В центр могут обращаться все дети, взрослые, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это одно из направлений по исполнению дорожной карты «Бакытты отбасы» при партии «Nur Otan», - отметила депутат маслихата города Нур-Султана, председатель Совета по вопросам семей, женщин и защиты прав детей Салтанат Дженалаева.

По ее словам, с каждым годом ситуация не улучшается.

«Казахстан по суициду входит в первую десятку. Поэтому, чтобы помочь детям, оказавшимся в трудной ситуации, нужно больше развивать и открывать такие центры. Управление образования с деревней SOS должны показать результат. Если семей, оказавшихся в трудной ситуации, будет меньше, чем в прошлом году, будем открывать в каждом столичном районе», - пояснила Салтанат Дженалаева.


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#Нур-Султан   #Социальная поддержка   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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