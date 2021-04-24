НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане открыли ещё один дворовой клуб. Воспитанникам нового дворового клуба «Қолөнер орталығы» (Нажимеденова, 10/3) созданы все условия для занятия рукоделием, ювелирной работой, кройкой и шитьем, гончарным и декоративно-прикладным искусством. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«Работаем с молодежью от 14 до 29 лет. Мастерство рукоделия является наследием наших предков. У нашего народа очень богатая история. Главная цель – научить нашу молодежь рукоделию, сохранить национальный код, и конечно же нашу культуру. У нас даже есть целые семьи, которые посвятили свою жизнь рукоделию. Ребята, получив у нас определенные знания, смогут этим зарабатывать на жизнь», - рассказала руководитель дворового клуба «Қолөнер орталығы» Рауза Балмагамбетова.

Таким образом, на данный момент в Нур-Султане функционирует 27 дворовых клубов, а численность их воспитанников составляет почти 3 тыс. детей.

«О создании данного дворового клуба я узнала через свою маму, она решила меня сюда записать. Я была только рада, так как очень люблю заниматься рукоделием, шитьем. Связываю свою будущую профессию именной с этим делом. Хочу стать дизайнером национальной одежды», - поделилась участница дворового клуба «Қолөнер орталығы» Жанель.

Главным преимуществом столичных дворовых клубом является то, что дети могут посещать их абсолютно бесплатно. По городу также функционируют дворовые клубы, где дети могут заниматься спортом, моделированием, робототехникой, музыкой, танцами и т.д.