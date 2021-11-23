В Нур-Султане открылась выставка «Алматы – золотая колыбель Независимости»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев открыл выставку «Алматы – золотая колыбель Независимости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

К 30-летию Независимости и Дню Первого Президента Республики Казахстан в музее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы состоялось открытие выставки «Алматы- золотая колыбель Независимости», организованное совместно с акиматом Алматы.

Приветствуя гостей, директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат сказал, что открытие выставки в преддверии Дня Независимости глубоко символично.

«Город Алматы является колыбелью Независимости. Ровно 30 лет назад в декабре 1991 года здесь свершились такие эпохальные события, как всенародные выборы Президента - 1 декабря, официальная инаугурация Главы государства - 10 декабря и провозглашение Независимости Казахстана - 16 декабря, задавшие точку отсчета нашего суверенного государства», - отметил он.

Цель выставки «Алматы - золотая колыбель Независимости» - показ места и роли города Алматы в судьбе независимого Казахстана посредством демонстрации архивных документов, фотографий, экспонатов из собраний архивов и музеев Алматы и Библиотеки Елбасы.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что представленные экспозиции посвящены достижениям мегаполиса за тридцать лет Независимости.

«За годы Независимости экономика Алматы выросла с 2,1 млрд тенге в 1993 году до 13,5 трлн тенге в 2020 году, а ВРП на душу населения с 342,5 долл. США до 16,7 тыс. долл. США. Численность населения увеличилась в 1,8 раза - с 1134 тыс. человек в 1991 году до более 2 млн человек в 2021 году. На новом этапе развития независимого Казахстана город продолжает оставаться научным, образовательным, интеллектуальным центром страны, и является визитной карточкой культурной идентичности нашей нации», - рассказал Б. Сагинтаев.

Выставка «Алматы - золотая колыбель Независимости» состоит из трех разделов:

1. «Истоки Независимости» - это комплекс материалов о декабрьских событиях 1986 года, хронике событий 1991-1997 гг., а также важных исторических решениях, принятых в г. Алматы.

2. «Казахстанский путь: достижения Алматы за 30 лет» - демонстрирует материалы об основных достижениях мегаполиса за годы Независимости в социальной, экономической, культурной сферах, а также в спорте. В интерактивной форме зрителям представлена возможность ознакомиться с 30 значимыми событиями, произошедшими в г. Алматы с 1991 по 2021 год, о вкладе города в мировую культуру и цивилизацию.

3. «Наше будущее: стратегия Алматы-2050» - в котором отражены главные ориентиры и стратегические приоритеты долгосрочного развития Алматы: Алматы - город без окраин, «умный» город, город равных возможностей, безопасный город, зеленый город, глобальный деловой центр, культурный, креативный город.

Выставка в музее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы продлится до 28 января 2022 года.