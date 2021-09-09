В Нур-Султане открылась космическая школа TamosSpaceSchool

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Национального космического центра в столице Казахстана свои двери открыла новая частная школа TamosSpaceSchool, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (ҚҒС).

Это школа IT и физико-математического направления с усиленным изучением английского языка, функционирующая под брендом Тамос. В торжественной линейке в честь открытия нового учебного заведения приняли участие представители Министерства образования РК, учредители школы, родители.

TamosSpaceSchool придерживается финского подхода обучения, то есть с оптимальной учебной нагрузкой на детей, учитывающей их психологическо-эмоциональное развитие. Сегодня к занятиям в школе приступили 330 детей при вместимости 700 человек.

«Наши преподаватели прошли конкурсный отбор, приняты лучшие в своей специальности, среди них носитель английского языка из Финляндии. Педагоги прежде всего делают упор на выявление и развитие сильных качеств ребенка, талантов и способностей, востребованных в современном мире. В этих целях в пятых-шестых классах у детей предусмотрена профориентация. Мы будем приглашать интересных спикеров из различных сфер деятельности», – рассказал Данияр Сутжанов, представитель TamosSpaceSchool.

«Не исключено, что ученые-инженеры АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» также войдут в число спикеров от космической отрасли», - отмечает пресс-служба ҚҒС.