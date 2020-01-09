В Нур-Султане около 2 тысяч семей обеспечат жильем по программе «Бақытты отбасы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Это вдвое больше, чем в прошлом году. Такая возможность появилась за счет увеличения финансирования из республиканского бюджета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

Кроме того, помощь в приобретении жилья нуждающимся семьям оказывается и за счет местного бюджета. Каждому участнику программы выделят жилищные сертификаты на 1 млн тенге.

В список жителей столицы, которых обеспечат собственной квартирой, попала Тогжан Смаилова, которая с тремя детьми много лет снимала жилье. «Теперь у меня появилась возможность приобрести двухкомнатную квартиру в новостройке. В июле прошлого года я подала заявку на участие в программе «Бақытты отбасы». Мою заявку одобрили. Сейчас собираю необходимые документы для получения кредита», - рассказала она.

В рамках данной программы в столице уже 721 семья получила жилье.

Реализация второго этапа «Бақытты отбасы» планируется в марте текущего года. Участниками программы могут стать многодетные и неполные семьи, а также граждане, воспитывающие детей с особыми потребностями. По словам руководителя отдела учета граждан по предоставлению жилья Управления занятости и социальной защиты города Нур-Султан Данияра Балтина, заем предоставляется под 2%, то есть, при заеме 10 млн тенге ежемесячный платеж будет равняться 50 тысячам тенге сроком на 20 лет. Переплата составит примерно 2 млн тенге.

Отметим, что в текущем году на реализацию программы в республике будет выделено 100 млрд тенге. Помощь в приобретении квартир для социально незащищенных категорий населения оказывают и местные власти. Всего в этом году за счет различных государственных программ жильем планируют обеспечить около 8 тысяч очередников.

Программа «Бакытты отбасы» была запущена в целях повышения доступности жилья для многодетных и неполных семей, казахстанцев, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.



