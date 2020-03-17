В Нур-Султане ограничат время работы ЦОНов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов призвал не посещать ЦОНы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Время работы центров обслуживания населения будет ограничено. Большинство услуг сегодня можно получить онлайн через ЭЦП. Поэтому просим наших граждан без особой необходимости не посещать общественные места, а также центры обслуживания населения», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Напомним, режим карантина будет введен в столице и Алматы с 00:00 час. 19 марта текущего года.

В Нур-Султане на данный момент выявлены 17 случаев заболевания коронавирусной инфекции.