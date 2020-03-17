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В Нур-Султане ограничат время работы ЦОНов
17 Марта 2020 18:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов призвал не посещать ЦОНы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Время работы центров обслуживания населения будет ограничено. Большинство услуг сегодня можно получить онлайн через ЭЦП. Поэтому просим наших граждан без особой необходимости не посещать общественные места, а также центры обслуживания населения», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.
Напомним, режим карантина будет введен в столице и Алматы с 00:00 час. 19 марта текущего года.
В Нур-Султане на данный момент выявлены 17 случаев заболевания коронавирусной инфекции.
Ключевые слова: Нур-Султан, Коронавирус,
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