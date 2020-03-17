+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 21 °С
USD 434.59 EUR 486.35
RUB 5.81 CNY 62.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Нур-Султане ограничат время работы ЦОНов

17 Марта 2020 18:41
Поделиться:
В Нур-Султане ограничат время работы ЦОНов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов призвал не посещать ЦОНы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Карантин в Нур-Султане и Алматы: кому можно будет заезжать в города
КСК Алматы призвали проводить ежедневную санитарную очистку Глава МВД РК  сообщил о случаях побега с карантина Туркестанские школьники могут перейти на дистанционное обучение

«Время работы центров обслуживания населения будет ограничено. Большинство услуг сегодня можно получить онлайн через ЭЦП. Поэтому просим наших граждан без особой необходимости не посещать общественные места, а также центры обслуживания населения», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Напомним, режим карантина будет введен в столице и Алматы с 00:00 час. 19 марта текущего года.

В Нур-Султане на данный момент выявлены 17 случаев заболевания коронавирусной инфекции.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив