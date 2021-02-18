В Нур-Султане ограбили 78-летнего пенсионера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Полка патрульной полиции ДП города Нур-Султана по «горячим следам» задержан подозреваемый в совершении грабежа, передает Polisia.kz.

О преступлении в полицию сообщил 78-летний пенсионер. По словам дедушки, в обеденное время он шел домой по улице Бейсекова. В это время к нему подошел молодой человек и поинтересовался, где можно пообедать. Ничего не подозревающий пожилой человек начал объяснять дорогу, но в ответ получил удар кулаком. Грабитель выхватил у него барсетку, в которой находились денежные средства, документы и два сотовых телефона. После злоумышленник скрылся. В районе гаражного общества он присвоил деньги, сотовый телефон, а документы выбросил.

Быстрое реагирование сотрудников Центра оперативного управления столичного департамента полиции помогло установить подозреваемого. Прибывший экипаж Полка патрульной полиции задержал 30-летнего мужчину. Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».